Napoli, infermiera stuprata da un senegalese. I poliziotti sconvolti: non riescono a guardare il video della violenza sessuale - INFODIFESA

Violenza sessuale in un parcheggio a Napoli. Vittima una donna di 48 anni, infermiera, di Avellino. Il fatto è accaduto il 3 maggio, nel parcheggio Metropark di corso Lucci. La donna, che lavora nel reparto di Psichiatria in una struttura pubblica, stava tornando a casa quando è stata aggredita da un immigrato. Erano da poco passate le 14.30 di domenica scorsa, quando la 48enne ha raggiunto il parcheggio. In attesa dell’autobus si è seduta su una panchina e all’improvviso è stata avvicinata da un uomo di origine senegalese, che l’ha afferrata con violenza. Un incubo durato 45 minuti, durante i quali la poverina non ha avuto la forza di difendersi. Nessun passante avrebbe visto, tranne una donna che non sarebbe intervenuta. Ipotesi che le forze dell’ordine stanno verificando.

Leggi anche L’esercito pensa a basette, pizzetto e capelli anche in emergenza. La direttiva sul decoro dell’uniforme e la cura della persona

L’orrore è finito solo quando è arrivato il bus che l’infermiera attendeva. “L’autista è sceso e ha iniziato a urlare – ha raccontato la vittima -. Poi sono arrivati i militari dell’Esercito che hanno circondato quell’essere immondo e dopo le volanti della polizia che lo hanno bloccato”. La polizia ha visto i filmati, ma alcuni agenti non ce l’hanno fatta a guardare fino alla fine. Nei confronti dell’uomo il gip di Napoli ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il fascicolo sarà assegnato a un magistrato della IV sezione della Procura partenopea. Tante le reazioni politiche e sindacali. “Un fatto gravissimo”, per Valeria Valente, senatrice Pd e presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio: “Inaccettabile che nella nostra città deserta una donna sia stata lasciata sola e alle sue richieste d’aiuto nessun passante sia intervenuto. Spiace che qualcuno non perda occasione per strumentalizzazioni. È responsabilità di tutte le istituzioni garantire la sicurezza dei cittadini per le strade, soprattutto quando vigono provvedimenti restrittivi”. “Una violenza inaudita, efferata, brutale” dicono Cinzia Massa, Anna Letizia e Vera Buonomo, del coordinamento delle pari opportunità di Cgil, Cisl e Uil Napoli. “Questo testimonia che la nostra città non è sicura. Più volte abbiamo chiesto a prefettura e sindaco di intervenire, ma deve sempre accadere l’irreparabile per agire? L’unica strada percorribile è l’applicazione di leggi e pene severe”, concludono. “Vicinanza emotiva e solidarietà alla vittima a nome di tutta la giunta comunale” dall’assessore alle pari opportunità Francesca Menna, che si chiede: “Dov’erano i vigilanti? Chi è la donna che non si è fermata? Confido nella giustizia per restituire alla vittima la dignità che merita”. Parla di “orrore a Napoli” il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, che aggiunge: “La rinuncia dello Stato a far rispettare le regole in questa parte di città sotto scacco di clandestini che spacciano, si ubriacano e stuprano ha responsabilità politiche ben precise”.

di Giuliana Covella per Libero Quotidiano