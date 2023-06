Napoli choc: 17enne tenta una rapina, scopre che la vittima è un poliziotto e gli spara

La polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 17enne napoletano gravemente indiziato di tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate dall’utilizzo di arma da fuoco, detenzione e porto abusivo della stessa in concorso con un altro soggetto.

Il predetto nella mattinata del 4 giugno avrebbe tentato di rapinare in questo centro storico, strada dell’Anticaglia, un allievo agente della Polizia di Stato, minacciandolo con una pistola insieme ad un complice a bordo di uno scooter.

Quando la vittima si è qualificata come operatore di polizia, il minore, passeggero del veicolo, avrebbe esploso nei suoi confronti un colpo d’arma da fuoco attingendolo al piede sinistro. Le investigazioni avviate nell’immediatezza dei fatti dalla Squadra Mobile e dalla compagnia Napoli Stella, sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa in sede di denuncia, corroborate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici ubicati in zona, hanno consentito di individuare il veicolo utilizzato per il delitto ed il probabile autore del ferimento dell’allievo agente di Polizia.

A seguito di perquisizione presso il domicilio del minore sono stati rinvenuti e sequestrati il motociclo, gli abiti utilizzati durante la condotta criminosa e un proiettile cal. 22, perfettamente compatibile con il bossolo rinvenuto sul luogo dei fatti. Al termine delle attività di competenza il 17enne è stato associato al centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei.

Inoltre, è stato identificato anche il probabile conducente del motociclo utilizzato per la tentata rapina, un 15enne napoletano che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

