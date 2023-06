Imboscati per dormire nell’auto di servizio anziché lavorare, altri facevano shopping: 19 agenti della polizia stradale indagati in Abruzzo

Gli episodi

Una delle accuse più pesanti riguarda quella di aver di fatto abbandonato il posto di lavoro per andare a fare spese in alcuni negozi, esclusivamente per scopi personali. Alcuni agenti poi, senza alcuna giustificazione, sono accusati di essersi nascosti in zone chiuse al traffico e, una volta imboscati, schiacciavano un pisolino nell’auto di servizio durante il turno di notte.

Altri agenti invece sono accusati di aver usato l’auto della polizia per scopi personali. L’intenzione di svolgere il proprio lavoro non sembrava la priorità neanche degli agenti che sono stati accusati di omissione di atti d’ufficio, dopo che hanno tirato dritto davanti a un’auto in panne, anziché fermarsi per prestare soccorso e fare i rilievi dell’incidente.



