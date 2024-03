Un riconoscimento mondiale per la Polizia Stradale italiana: premiata a Dubai per i risultati sulla sicurezza

La Polizia di Stato premiata al World police summit di Dubai (Emirati Arabi Uniti), evento internazionale durante il quale vengono premiate le Forze di polizia che si sono maggiormente distinte per attività operative meritevoli.

Il summit, al quale hanno partecipato delegati in rappresentanza dei servizi di polizia di tutto il mondo e più di 250 ditte specializzate nel settore della sicurezza, è finalizzato alla condivisione di idee, esperienze, migliori pratiche e strategie innovative per fronteggiare la criminalità e garantire la sicurezza delle comunità.

La Polizia stradale ha vinto il premio “Excellence in road safety”, che riconosce gli sforzi della Specialità e i risultati eccezionali ottenuti nella promozione di strade più sicure.

In particolare il premio riconosce individui, organizzazioni e iniziative che hanno implementato strategie e pratiche innovative per ridurre gli incidenti e migliorare la consapevolezza, l’educazione, l’applicazione e le infrastrutture della sicurezza stradale.

In più di 77 anni di storia, dal 1947 e ancora oggi, l’obiettivo primario di questa specialità diventa sempre più ampio, costituendo un presidio operativo volto a garantire l’esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza.

Dalla sua nascita la Stradale ha svolto la propria attività con professionalità e dedizione, entrando ormai a far parte del tessuto sociale del Paese, grazie anche alla costante attività di assistenza ai cittadini e di soccorso alle persone in pericolo, anche in occasione di calamità naturali.

Inoltre, il tributo offerto dalla Polizia stradale nello svolgimento delle sue attività è stato purtroppo notevole; infatti gli uomini e le donne della Polizia stradale rappresentano circa il 10 per cento degli organici della Polizia di Stato e costituiscono circa il 50 per cento dei caduti in servizio.

