Napoli, poliziotto fuori servizio blocca un ladro che ruba nella sua auto

Ieri sera un agente dell’ufficio Scorte della questura di Napoli, libero dal servizio, mentre era seduto in una pizzeria di via Giuseppe Pica ha notato dalla finestra del locale un uomo introdursi nella sua autovettura e sottrarre alcune buste contenenti capi di abbigliamento, per poi consegnarle a un’altra persona che si è allontanata frettolosamente.

Il poliziotto ha raggiunto l’auto sorprendendo l’uomo all’interno ma, dopo essersi qualificato, ne è nata una collutazione fino a quando lo ha definitivamente bloccato.

Così un 24enne algerino, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina e lesioni personali.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!