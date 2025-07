Muore a 28 anni anni Laura Grillo, maresciallo dei carabinieri. Ipotesi suicidio in caserma

Un colpo nel silenzio: la giovane comandante si toglie la vita

Una tragedia ha colpito il cuore delle istituzioni: Laura Grillo, 28 anni, comandante di un Nucleo dei Carabinieri Forestali in provincia di Siena, è stata trovata morta all’interno del suo luogo di lavoro. Da quanto riportato dall’agenzia Dire, la giovane si sarebbe tolta la vita con l’arma di ordinanza, all’interno della caserma.

Secondo le prime indiscrezioni, non si esclude il gesto volontario, anche se le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica e comprendere eventuali motivazioni dietro un gesto tanto estremo quanto incomprensibile.

Chi era Laura Grillo: una vita nelle forze dell’ordine

Originaria di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, Laura Grillo rappresentava un esempio di dedizione e carriera precoce: a soli 28 anni ricopriva già un ruolo di comando all’interno del Corpo Forestale dei Carabinieri, oggi integrato completamente nell’Arma.

Una figura stimata, tanto nei contesti istituzionali quanto nella vita privata, che lascia un vuoto profondo nella comunità militare e nella sua città natale. La notizia della sua morte, avvenuta il 16 luglio, ha provocato un’ondata di sgomento e commozione anche tra i colleghi e le alte sfere dell’Arma, che si sono stretti nel più stretto riserbo e rispetto.

Il cordoglio del sindacato: “Una perdita dolorosa per tutta l’Arma”

In un comunicato ufficiale, il Nuovo Sindacato Carabinieri ha ricordato Laura Grillo con parole di profonda stima e partecipazione.

“Laura era una giovane carabiniera di grande valore, stimata per la sua professionalità, il senso del dovere e l’impegno quotidiano nella tutela del territorio e della legalità. La sua morte rappresenta una perdita dolorosa per tutta la comunità dell’Arma”, ha dichiarato Vincenzo Incampo, segretario nazionale del sindacato.

Il sindacato ha inoltre colto l’occasione per lanciare un appello concreto:

“In attesa che le autorità competenti chiariscano le circostanze dell’accaduto, rinnoviamo l’impegno nel promuovere una maggiore attenzione al benessere psicologico del personale, affinché nessun collega si senta mai solo di fronte alle difficoltà”, ha aggiunto Incampo.

Il sindacato sottolinea la necessità di potenziare i servizi di supporto psicologico e promuovere una cultura dell’ascolto all’interno delle forze armate, “superando ogni stigma che ancora oggi circonda le richieste d’aiuto“.

“Alla famiglia di Laura, ai suoi colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene va il nostro pensiero più sincero e la massima vicinanza in questo momento di immenso dolore”, ha concluso.

Dolore istituzionale e silenzio assordante

Il tragico episodio apre ancora una volta il dibattito sul disagio psicologico tra le forze dell’ordine, una realtà spesso taciuta ma presente. Episodi simili spingono a riflettere sulla necessità di maggiore supporto all’interno dell’ambiente militare, dove lo stress professionale, il senso del dovere e l’isolamento possono diventare una miscela pericolosa.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte del Comando Generale dei Carabinieri. È invece viva la partecipazione di tanti colleghi e cittadini, che hanno affidato ai social parole di cordoglio, vicinanza e incredulità.

Una morte che chiede risposte

La tragica fine di Laura Grillo non può e non deve passare sotto silenzio. La sua morte rappresenta un segnale di allarme per chi veste ogni giorno una divisa e porta con sé il peso della responsabilità e del servizio. Ora spetta alle autorità fare chiarezza, mentre alla società civile e alle istituzioni spetta un compito altrettanto importante: non lasciare soli i servitori dello Stato.

