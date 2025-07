Carabinieri in Polo: l’Arma si adatta al caldo estremo

Le temperature eccezionalmente elevate che attraversano in queste settimane il territorio nazionale hanno portato l’Arma dei Carabinieri ad adottare una soluzione pratica e attenta al benessere dei suoi uomini. Con una circolare, l’Arma ha stabilito che, per i servizi di ordine pubblico, il personale dell’organizzazione mobile potrà indossare la maglietta tipo “polo” al posto della consueta giubba. Una misura temporanea, ma significativa, che mira a tutelare la salute e la sicurezza dei militari durante le attività svolte sotto il sole estivo.

Dettagli della Circolare: Comfort e Prontezza Operativa

La disposizione, firmata dal Generale di Divisione D. Guarino, autorizza l’uso della polo fino a nuovo ordine, purché venga mantenuta l’uniformità tra tutti i membri impiegati nei servizi di ordine pubblico. La giubba dovrà comunque essere portata con sé, pronta per essere indossata qualora le condizioni operative lo richiedano, grazie alle sue caratteristiche protettive e ignifughe.

Sindacati Militari: “Un Successo Nostro”

La notizia è stata accolta con soddisfazione dai sindacati militari, che hanno subito rivendicato il merito di questa apertura. Le sigle di categoria sottolineano come la misura fosse stata richiesta ed auspicata da tempo e rappresenti un passo avanti verso il riconoscimento dei diritti e delle condizioni lavorative dei carabinieri, troppo spesso messi a dura prova da turni massacranti e condizioni climatiche proibitive.

Polo o Camicia? Opinioni Divise tra i Carabinieri

Il tema della divisa estiva continua ad alimentare il confronto tra i carabinieri della linea territoriale, sia nei commenti interni che sui social network. C’è chi vede nella polo una soluzione più pratica e traspirante per affrontare il caldo intenso, auspicando la possibilità di adottarla anche al di fuori dei servizi di ordine pubblico.



Dall’altro lato, non mancano i militari che preferiscono la camicia estiva dell’Arma, giudicandola in realtà meno calda e più confortevole durante le ore di servizio, oltre che più in linea con la tradizione e il decoro istituzionale.

Pareri dunque ancora discordanti, su cui i sindacati militari sono chiamati a raccogliere le esigenze dei colleghi e a portare avanti il confronto con l’Amministrazione, nell’ottica di individuare soluzioni che rispondano davvero alle necessità operative e di benessere del personale.

Tradizione e Innovazione: Una Scelta di Equilibrio

La flessibilità dimostrata in questa occasione potrebbe aprire la strada a future riflessioni sull’evoluzione delle uniformi dei carabinieri, sempre nel rispetto delle esigenze operative e del decoro istituzionale.

In definitiva, la decisione dell’Arma rappresenta un equilibrio tra tradizione, innovazione e attenzione alle persone, in un’estate che mette alla prova tutti, anche chi lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI