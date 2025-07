“Grazie al suo intervento, una vita è salva”: l’elogio di Meloni al Maresciallo Assanti

Una tranquilla mattina trasformata in inferno

Quella che doveva essere una normale mattina nel quartiere Prenestino di Roma si è trasformata in un dramma. Un’esplosione devastante ha investito un distributore di carburante, scatenando un incendio che ha coinvolto anche un’ambulanza e diverse vetture nei pressi della stazione di servizio. Le fiamme hanno causato numerosi feriti, molti dei quali tra i soccorritori, intervenuti per tentare di mettere in sicurezza l’area.

Le operazioni di soccorso sono state ostacolate da una situazione ad altissimo rischio, in un contesto caotico dove ogni secondo poteva fare la differenza tra la vita e la morte.

L’eroe del giorno: il Maresciallo Capo Gregorio Assanti

Nel cuore del disastro, un nome si è distinto per coraggio e sangue freddo: Gregorio Assanti, Maresciallo Capo dei Carabinieri. Il suo intervento è stato decisivo per salvare la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore, rimasto gravemente ustionato e avvolto dalle fiamme.

Il militare, accortosi della presenza dell’uomo accanto a una vettura incendiata, non ha esitato un solo istante. L’ambulanza sul posto era anch’essa in fiamme, ma Assanti, insieme a un infermiere, ha agito con lucida determinazione: ha caricato il ferito a bordo di una pattuglia e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Un gesto di prontezza che ha letteralmente strappato una vita alla morte.

“Un’azione rapida e tempestiva che ha permesso di salvare la vita dell’uomo” – ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esprimendo il suo sentito ringraziamento al Maresciallo e a tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni di soccorso.

Il messaggio del Ministro Crosetto: “Onore alla nostra Difesa”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso vicinanza ai feriti e gratitudine alle forze dell’ordine intervenute:

“Il mio pensiero più sincero va a tutte le persone rimaste ferite, cui rivolgo l’augurio di una pronta e completa guarigione. Desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza per il coraggio e la dedizione delle donne e degli uomini impegnati sul campo.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Maresciallo Assanti, lodato per aver incarnato “i valori dell’#Arma e della nostra #Difesa” con un gesto di straordinario altruismo.

Feriti tra i soccorritori: un bilancio ancora incerto

L’esplosione ha avuto conseguenze pesanti anche per i soccorritori, alcuni dei quali sono rimasti feriti nel tentativo di domare le fiamme e mettere in salvo i civili presenti. Il bilancio è ancora in aggiornamento, ma è già chiaro che l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari è stato eroico in condizioni limite.

Zona Prenestino: una tragedia che poteva essere peggiore

L’area della tragedia, situata nel quartiere Prenestino, è stata prontamente isolata. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. I residenti, ancora sotto shock, raccontano di un boato “simile a quello di una bomba” e di una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI