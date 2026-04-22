Morto il Generale Maurizio Stefanizzi, il cordoglio del Comandante Generale Luongo: “Lascia un vuoto incolmabile”
Il cordoglio dell’Arma per la scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi
L’Arma dei Carabinieri ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del Generale di Corpo d’Armata in congedo Maurizio Stefanizzi, definito un servitore esemplare dell’Istituzione.
La notizia della morte del Generale Stefanizzi ha suscitato immediata commozione all’interno dell’Arma, che ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia dell’Alto Ufficiale.
Il Comandante Generale Salvatore Luongo alla camera ardente di Padova
Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, appresa la notizia, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, si è recato a Padova presso la camera ardente per rendere omaggio al feretro ed esprimere, a nome di tutta l’Arma, il più sentito e commosso messaggio di vicinanza ai familiari del Generale Maurizio Stefanizzi.
Le parole del Comandante Generale: “Lascia un vuoto incolmabile”
“La scomparsa del Generale Stefanizzi lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Ricorderemo sempre il suo totale attaccamento al dovere e la straordinaria professionalità che hanno caratterizzato ogni incarico ricoperto. È stato un esempio di dedizione per intere generazioni di Carabinieri. In questo momento di grande dolore, la famiglia dell’Arma dei Carabinieri si stringe con affetto e gratitudine attorno ai suoi cari”, ha dichiarato il Comandante Generale Salvatore Luongo.
L’ultimo incarico del Generale Stefanizzi
L’ultimo incarico ricoperto dal Generale Maurizio Stefanizzi nel corso della sua lunga e brillante carriera è stato quello di Comandante Interregionale “Vittorio Veneto”, mantenuto fino al mese di giugno 2025.
Funerali e camera ardente: date, orari e luogo
Le esequie del Generale Stefanizzi saranno celebrate venerdì 24 aprile alle ore 11:00 a Padova, presso la Basilica di Santa Giustina.
Dalle ore 17:00 di oggi, mercoledì 22 aprile, la camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria di Padova, in via Domenico Turazza n. 23.
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