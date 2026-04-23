Tragico incidente: muoiono Luogotenente dei carabinieri Domenico Allegri e la suocera

Tragedia a Pagani nel primo pomeriggio

Drammatico incidente stradale a Pagani, dove nel primo pomeriggio di oggi hanno perso la vita Domenico Allegri, 59 anni, Luogotenente C.S. in servizio al Nas di Salerno, e la suocera 90enne, De Martinis Antonietta. Il violento impatto si è verificato in via Mangioni intorno alle 14:30.

Lo scontro tra utilitaria e camion

Secondo le informazioni disponibili, le due vittime viaggiavano a bordo di un’utilitaria che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. L’urto si è rivelato fatale: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli utili a chiarire con precisione le cause che hanno provocato lo schianto mortale tra l’auto e il camion in via Mangioni.

Il cordoglio per Domenico Allegri

Il SIULCC si è unito al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del Lgt CS Domenico Allegri, esprimendo vicinanza ai suoi cari. Domenico Allegri lascia la moglie e un figlio di 10 anni.

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