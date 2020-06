Ministro della Difesa ai carabinieri: “grati per la straordinaria prova di competenza, l’eccezionale spirito di servizio, l’impareggiabile umanità”

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha rivolto un messaggio in occasione del 206mo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Guerini ha sottolineato che la ricorrenza quest’anno si celebra “in circostanze inedite per il Paese”. “Giungano a tutti Voi, in Italia e all’estero, i miei più sinceri auguri, ai quali si uniscono quelli del Governo e degli italiani, grati per la straordinaria prova di competenza, l’eccezionale spirito di servizio, l’impareggiabile umanità che state dimostrando anche in questo momento di così grande difficoltà per l’Italia e il mondo intero“, ha affermato.

Guerini ha aggiunto: “Sento, innanzitutto, il dovere di rinnovare il mio più sentito cordoglio alle famiglie dei dieci Carabinieri che sono prematuramente scomparsi a causa del contagio”. “All’Arma esprimo la mia più profonda vicinanza per la perdita di questi suoi figli, eroi silenti che si aggiungono ai 1.385 servitori dello Stato – ha aggiunto – caduti nell’adempimento del dovere fin dalla nascita della nostra Repubblica. Tutti costituiscono un esempio luminoso di abnegazione e spirito di sacrificio, da ricordare, raccontare, tramandare ai nostri figli che vivono il presente e costruiranno il futuro del Paese”. “Nel corso dei due secoli di vita avete costantemente intrecciato la vostra storia con quella del Paese, in un percorso virtuoso di gloriose tradizioni, assoluto impegno e costante rinnovamento, sempre al servizio delle Istituzioni e cogliendo con straordinaria lungimiranza e attenzione i bisogni dei cittadini”, ha proseguito.

Il ministro della Difesa ha poi aggiunto: “Donne e uomini dell’Arma, in un periodo in cui l’emergenza nazionale ha acuito le difficoltà e imposto l’isolamento della popolazione, spesso siete andati ben oltre i vostri compiti e i vostri doveri istituzionali, con atti di vicinanza e solidarietà, per aiutare coloro che hanno avvertito maggiormente questo disagio, a sostegno delle fasce sociali più deboli. Ancora una volta è emersa la Vostra innata capacità di essere, con garbo e discrezione, sempre vicini ai cittadini, che sanno di poter trovare in ciascuno di Voi un riferimento sicuro, una mano tesa nelle difficoltà”. “Siate fieri ed orgogliosi di questo rapporto privilegiato con gli italiani, che l’Arma ha costruito in più di due secoli di vita e che Voi alimentate quotidianamente garantendo sicurezza, legalità, ordine. Ne sono dimostrazione le numerose operazioni condotte con successo – ha proseguito – contro importanti organizzazioni e consorterie mafiose nei giorni scorsi, a riprova che nella lotta alla criminalità l’Arma si conferma baluardo quotidiano di legalità in tutte le realtà del nostro Paese”. “Un impegno capillare e omogeneo sul territorio, reso possibile grazie alle 5.500 stazioni Carabinieri, ai battaglioni e ai reparti speciali, sempre pronti a garantire una risposta pronta, flessibile ed efficace nell’ambito del sistema di Difesa nazionale ed internazionale. A tutti Voi desidero rinnovare il mio più sentito ringraziamento e la vicinanza di tutti gli italiani. Grazie – ha concluso Guerini – perché tutti i giorni rischiate la vostra vita per difendere la nostra. Grazie di credere con passione, coraggio e onestà in quello che fate. Grazie perché rappresentate un solido modello per tanti giovani. Viva l’Arma dei Carabinieri. Viva le Forze Armate. Viva l’Italia”.