Usa, poliziotto lo spinge a terra e manifestante si spacca la testa (VIDEO) Immagini forti

Continuano le proteste negli Stati Uniti innescate dalla morte durante un arresto del 46enne afroamericano George Floyd. Durante una protesta a Buffalo, capitale dello Stato di New York, un poliziotto ha spintonato violentemente un manifestante, un uomo di 75 anni, facendolo cadere rovinosamente a terra.

L’uomo è caduto di schiena e ha sbattuto la testa sull’asfalto. Nel video pubblicato dal New York Times, che non raccomandiamo di guardare se si è troppo sensibili, si vede che l’uomo sanguina in seguito alla caduta. Gli stessi poliziotti, spaventati dall’accaduto, chiedono i soccorsi in un clima di rara tensione.

Due agenti sono stati sospesi dopo l’accaduto. Le condizioni dell’uomo sarebbero stabili.