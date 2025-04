Militari con il “decespugliatore”: scoppia il caso dello sfalcio d’erba imposto nell’Aeronautica

L’ordine sarebbe arrivato all’interno di una base dell’Aeronautica Militare in Sicilia, scatenando la protesta del sindacato. Il SIULM non ci sta: “Se è un’emergenza, vedremo anche il Comandante con rastrello in mano”.

L’ordine controverso: militari a tagliare l’erba

In una base dell’Aeronautica Militare siciliana si profila una direttiva che sta sollevando non poche polemiche: l’obbligo per il personale militare, inclusi membri altamente specializzati e appartenenti ai ruoli direttivi, di procedere allo sfalcio dell’erba. Una disposizione che ha immediatamente fatto intervenire il SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari).

La posizione del sindacato militare

“L’APCSM SIULM è un sindacato che si oppone per principio. Se un’esigenza reale lo impone, non ci sottrarremo alla collaborazione e al buon senso. Tuttavia, non accetteremo mai che il personale venga impiegato in mansioni dequalificanti o in netto contrasto con il ruolo per il quale è stato formato e per cui quotidianamente serve il Paese con competenza e dedizione”, recita il comunicato ufficiale.

Equità e trasparenza: la richiesta del SIULM

Il sindacato militare mantiene una posizione chiara e definita: “Il nostro giudizio, dunque, dipenderà dai fatti: se davvero esiste l’urgenza di provvedere allo sfalcio dell’erba, allora ci aspettiamo che tale necessità sia condivisa in modo equo e trasparente. Ciò significa che, insieme ai ruoli esecutivi, di concetto e direttivi, vedremo anche il Comandante e tutto il quadro dirigente della base con in mano rastrelli e decespugliatori. Solo allora potremo parlare di spirito di corpo, coerenza e rispetto della dignità di tutti.”

Il rispetto delle competenze professionali in discussione

Il SIULM assicura che continuerà a monitorare attentamente la situazione: “Siamo pronti a sostenere ogni azione utile a contrastare ogni forma di demansionamento e ogni interpretazione distorta del concetto di ‘esigenza’. Il personale dell’Aeronautica Militare ha diritto a vedere riconosciuta e rispettata la propria professionalità, senza doversi trovare a fronteggiare imposizioni che sanno di provocazione e disorganizzazione.”

Un impegno costante per la dignità del personale

Il comunicato si conclude con una promessa di vigilanza costante: “Con determinazione ma sempre con senso di responsabilità, il SIULM continuerà a vigilare. La divisa ci unisce, ma la dignità non si taglia.”

La questione apre un dibattito più ampio sul rispetto dei ruoli e delle competenze all’interno delle forze armate, in un momento in cui l’efficienza operativa dovrebbe essere la priorità assoluta per la difesa nazionale.

