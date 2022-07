Maxi incendio a Roma: in fiamme diversi autodemolitori

Non si placa l’emergenza incendi nella capitale. Un vasto rogo è divampato nella zona del parco di Centocelle e una grossa nube di fumo è visibile in tutta la città. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

La situazione

L’incendio sarebbe divampato nelle sterpaglie del parco di Centocelle, per poi estendersi rapidamente ai depositi di sfasciacarrozze presenti nella zona a causa del forte vento. Le fiamme minacciano anche la vegetazione e alcuni palazzi circostanti: alcuni edifici sono stati evacuati in via precauzionale.

Tantissime le persone che si sono riversate in strada per la paura, ma non si segnalano feriti. Nell’area sono state udite anche diverse esplosioni: via Palmiro Togliatti è stata chiusa alla circolazione e le autorità invitano i residenti a tenere chiuse le finestre.

Secondo quanto riporta Roma Today, le operazioni di spegnimento delle fiamme sono complicate dalla nube di fumo, che riduce la visibilità e rende l’aria irrespirabile. Il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga: “Chi è in strada indossi la mascherina”.

Foto di Ansa

Foto di Ansa

Foto di Ansa

Foto di Ansa

Notizia in aggiornamento