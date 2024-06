Marina Militare in cerca di Fucilieri, Incursori, Palombari e Sommergibilisti: Il Concorso Straordinario per le Forze Speciali

La Marina Militare italiana ha indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 56 VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche del Corpo. Il bando del concorso è online dall’11 giugno ma si avrà tempo fino al 10 luglio per presentare la propria candidatura. Il concorso non è per tutti ma è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

Quanti posti ci sono e a chi sono destinati

I posti a concorso sono 56 suddivisi tra Corpo Equipaggi Militari Marittimi e Corpo delle Capitanerie di Porto. In particolare si cercano marinai da impiegare come Fucilieri di Marina, Incursori, Palombari, Sommergibilisti e nella Componente aeromobili, cioè quella dedica a elicotteristi e aviatori di marina.

I requisiti e i titoli di studio per partecipare al concorso

Al concorso straordinario in Marina possono partecipare solo i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio in Marina o i volontari VFP 1 in congedo dopo la ferma prefissata di un anno. Tutti devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età oltre ad avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado, (ex scuola media inferiore). Inoltre non si deve avere in atto un procedimento disciplinare ed essere in possesso anche delle attestazioni/abilitazioni previste dalle posizioni per cui si concorre come l’abilitazione anfibia o da sommergibilista o il corso propedeutico da palombaro.

Come compilare la domanda e dove inviarla

La domanda di partecipazione al concorso straordinario Marina militare 2024 va compilata e inviata solo online tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, link “concorsi on-line”. Per accedere i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali (SPID), o carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Come avviene la selezione: le prove e i titoli

Lo svolgimento del concorso prevede una prima prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale mediante la somministrazione di un questionario con 100 domande a risposta multipla commisurate al livello di istruzione secondaria di primo grado. A seguire ci sarà un accertamento dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo. Infine avverrà la valutazione dei titoli.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI