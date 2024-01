Concorso Straordinario per 334 Sergenti nelle Forze Armate Italiane

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso interno straordinario per il reclutamento di 334 Sergenti. Questa opportunità unica è suddivisa tra Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare.

Ripartizione dei Posti

– Esercito Italiano: 166 posti disponibili.

– Marina Militare: 84 posti, di cui 14 riservati al Corpo delle Capitanerie di Porto.

– Aeronautica Militare: 84 posti.

Requisiti di Partecipazione

– Grado: I candidati devono rivestire il grado di Graduato Aiutante o Sottocapo Aiutante.

– Disciplina: Non aver riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi due anni.

– Istruzione: Possesso di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente.

– Condotta: Non aver riportato condanne per delitti non colposi e mantenere una condotta incensurabile.

– Salute: Idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato.

Prove e Valutazione

Il concorso prevede diverse fasi di valutazione

1. Prova Scritta: Valutazione delle qualità culturali e intellettive dei candidati. Questa prova richiede una solida preparazione su temi specifici della forza armata di appartenenza e conoscenze generali.

2. Valutazione dei Titoli: Questa fase considera l’esperienza professionale, i corsi di formazione seguiti, le missioni svolte e altri titoli rilevanti. Vengono attribuiti punti per ciascun titolo posseduto, contribuendo al punteggio complessivo.

3. Prova Fisica: In alcune forze armate può essere richiesta una prova fisica per testare la resistenza e la capacità fisica del candidato.

4. Intervista Personale: Un colloquio finale per valutare l’attitudine del candidato, la sua motivazione e la sua idoneità al ruolo di Sergente.

Aspetti Amministrativi e Legali

L’Amministrazione della Difesa si riserva il diritto di apportare modifiche al bando, incluso il numero di posti disponibili, in base a esigenze non prevedibili o cambiamenti nel bilancio dello Stato. Inoltre, è possibile la revoca del bando di concorso in casi eccezionali.

Procedura di Candidatura

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale del Ministero della Difesa. I candidati devono fornire tutti i dettagli richiesti, inclusi dati personali, documentazione del grado militare, titoli di studio e eventuali altri titoli meritori.

Un Passo Verso il Futuro

Con questo concorso, il Ministero della Difesa non solo mira a rafforzare le competenze all’interno delle Forze Armate ma anche a offrire ai militari un percorso di crescita e sviluppo professionale. La selezione di Sergenti qualificati e motivati è essenziale per mantenere l’eccellenza operativa e la leadership delle Forze Armate Italiane.

