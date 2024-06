Tragedia sulla Strada: Luogotenente della Guardia di Finanza perde la vita in un drammatico incidente

E’ il 56enne Pier Paolo Marino la vittima dell’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica a Carlino, in via Marano, lungo la strada provinciale numero 3. L’uomo stava viaggiando a bordo di una moto assieme a un’altra persona quando è uscito di strada. Le ferite rimediate sono state troppo gravi e così ha perso la vita.

Gravi del condizioni della persona che era con lui, condotta d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine (e non a Cattinara come indicato in precedenza) con l’elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco di Cervignano.

La carriera

Marino era un luogotenente della Guardia di finanza con cariche speciali, comandava il Nucleo mobile di San Giorgio di Nogaro, era stato nominato cavaliere della Repubblica, e da 30 anni ricopriva incarichi di comando. Possedeva specializzazioni nel campo dell’antiterrorismo e delle operazioni fuori area.

Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di vice procuratore onorario nei tribunali di Udine, Palmanova e Cividale del Friuli in circa 600 udienze penali, rappresentando la pubblica accusa in più di 12mila procedimenti penali. nel 2007 ha addestrato, per conto della Nato, circa 100 ufficiali della Afghan border police nell’ambito della missione afghana delle fiamme gialle denominata “Grifo”.

Nel 2009 è stato accreditato allo United States secret service “Presidential protective division”, nell’ambito della visita in Italia del presidente degli Stati Uniti Barack Obama e inquadrato nel dispositivo di scorta ,ricevendo una dedica personale a firma del presidente in persona. Ha svolto attività in favore del Console generale degli Stati Uniti d’America a Milano. Aveva granci competenze in materia di sicurezza industriale.

