Trovato morto il presidente di Fincantieri Generale Claudio Graziano. Non si esclude ipotesi Suicidio

Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, è stato trovato morto questa mattina. L’ipotesi del suicido è al momento quella più probabile. Poco tempo fa aveva perso la moglie.

Graziano era a capo di Fincantieri dal 2022. Nato a Torino nel 1953, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, continuando poi la specializzazione in ambito militare. Fino a diventare tra il febbraio 2015 e il novembre 2018 è stato Capo di stato maggiore della Difesa.

È stato anche a capo del comitato militare Ue.

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X: «La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole.Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa».

La Carriera

Claudio Graziano ha intrapreso la carriera militare frequentando l’Accademia di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, conseguendo la laurea in scienze strategiche militari. Ha ricoperto vari incarichi di comando, come plotone fucilieri, compagnie alpini e della Scuola Militare Alpina. Dopo il corso di Stato Maggiore, ha lavorato presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. Nel 1992 ha comandato il Battaglione Alpini “Susa” nella missione ONU in Mozambico. È stato quindi Capo Ufficio Pianificazione, Addetto Militare a Washington e Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”. Nel 2005 ha comandato la Brigata Multinazionale a Kabul. Nel 2007 è stato nominato Comandante di UNIFIL in Libano. Nel 2010 è diventato Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa. Nel 2011 è stato nominato Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e nel 2015 Capo di Stato Maggiore della Difesa, incarico ricoperto fino al 2018. Dal 2018 al 2022 è stato Presidente del Comitato Militare dell’UE. Nel 2022 è stato indicato come nuovo Presidente di Fincantieri.