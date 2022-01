Marina Militare, 133 posti per allievi ufficiali: i requisiti e come fare domanda

Èstato pubblicato sul sito della Marina militare il bando di concorso per l’ammissione alla 1a classe dei corsi normali dell’Accademia navale per il 2022. I posti disponibili sono 133, così ripartiti:

124 per i Corpi vari: 70 per il Corpo di Stato Maggiore; 26 per il Corpo del Genio della Marina(*); 10 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo; 18 per il Corpo delle Capitanerie di Porto;

9 per i Corpo sanitario militare marittimo.

(*) I 26 posti per il Corpo del Genio della Marina saranno ripartiti fra le seguenti tre specialità: 12 per la specialità del Genio Navale; 8 per la specialità delle armi navali e 6 per la specialità Infrastrutture (ciascun concorrente può chiedere di partecipare per uno solo dei precitati concorsi).

Accademia Navale, come fare domanda per diventare allievo ufficiale

La domanda potrà essere presentata online fino al 15 febbraio. Ecco i principali requisiti:

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il candidato deve aver compiuto il 17° e non aver compiuto il 22esimo anno di età;

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2021-2022 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il calendario di presentazione alla prova scritta di selezione culturale, con l’indicazione dei gruppi di lettere iniziali dei cognomi dei partecipanti, è pubblicato direttamente nel bando di concorso. La prova sarà superata solo se il concorrente conseguirà un punteggio non inferiore a 18/30.

L’accertamento scritto della conoscenza della lingua inglese consisterà invece nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla in lingua inglese volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese dei concorrenti. In base alla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte dai concorrenti verranno formate due distinte graduatorie, una per i concorrenti per i corpi vari e l’altra per i concorrenti per il corpo sanitario, al fine di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti psicofisici e attitudinali. I concorrenti idonei saranno convocati a detti accertamenti a mezzo di comunicazione online sul portale dei concorsi della difesa.

Le date del concorso per allievi ufficiali

Ecco come si svolgerà la selezione per entrare nell’Accademia navale (qui il dettaglio completo):

