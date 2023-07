Come entrare in Polizia senza concorso pubblico: le vie per l’assunzione diretta

L’accesso alla pubblica amministrazione, compresa la Polizia di Stato, avviene generalmente attraverso concorsi pubblici, un metodo finalizzato a garantire il merito e l’imparzialità nelle selezioni.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni previste dalla legge che consentono l’assunzione diretta su richiesta dell’interessato. In questo articolo, esploreremo le possibilità di accedere alla Polizia di Stato senza dover partecipare a un concorso pubblico.

Polizia di Stato: chi può essere assunto senza concorso?

L’assunzione diretta senza concorso pubblico è consentita ai familiari dei membri delle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi durante il servizio a causa di azioni criminali o ferite riportate nel corso di operazioni di polizia, soccorso pubblico o missioni di pace. L’invalidità deve essere pari o superiore all’80% della capacità lavorativa. I familiari che possono richiedere l’accesso diretto sono il coniuge, i figli e i fratelli se sono gli unici superstiti.

Requisiti per entrare in Polizia senza concorso

Per accedere all’assunzione diretta nella Polizia di Stato, i familiari dei poliziotti deceduti o infortunatisi devono soddisfare specifici requisiti, oltre a quelli relativi all’invalidità dell’appartenente alle forze di polizia. I requisiti includono:

– Cittadinanza italiana

– Aver compiuto il 18° anno di età

– Non aver superato il 26° anno d’età per l’accesso ai ruoli ordinari, con un periodo aggiuntivo di tempo pari al servizio militare effettivamente prestato, fino a un massimo di tre anni

– Godere dei diritti civili e politici

– Dimostrare qualità morali e di condotta adeguate

– Essere idonei dal punto di vista fisico, psichico e attitudinale per svolgere le mansioni connesse alla qualifica

Per i ruoli tecnici, non ci sono limiti di età. I candidati di sesso maschile, nati entro il 1985, devono aver completato il servizio di leva o essersi dichiarati obiettori di coscienza e non essere stati ammessi al servizio civile.

Procedura per l’assunzione diretta

Coloro che soddisfano i requisiti e desiderano essere assunti nella Polizia di Stato senza partecipare a un concorso devono presentare una domanda di assunzione presso la questura della provincia in cui risiedono. La domanda sarà valutata in base ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Chi non può entrare nella Polizia

Esistono delle restrizioni per l’accesso alla Polizia di Stato anche tramite assunzione diretta. Non sono ammessi coloro che sono stati:

– Espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati

– Destituiti da uffici pubblici

– Dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento insufficiente

– Decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

– Condannati a pena detentiva per delitti colposi o sono soggetti a misure di sicurezza o di prevenzione

Prove per l’accesso alla Polizia senza concorso

Le prove richieste per l’accesso alla Polizia senza concorso includono test di natura fisica, psico-fisica e attitudinale, che comprendono:

– Test di abilità fisica, necessari solo per partecipare al ruolo ordinario (corsa di 1000 metri, salto in alto, trazioni alla sbarra)

– Esami clinici generali, prove strumentali e di laboratorio per valutare le condizioni psico-fisiche

– Valutazione dell’attitudine del candidato al servizio di polizia attraverso una serie di test collettivi e individuali e un colloquio

