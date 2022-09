Maresciallo trovato morto nel letto, lascia moglie e figlia piccola

Amico mio ci mancherai, sei e sarai un marinaio per sempre”. “Un ragazzo d’oro, come pochi. Non doveva andare così”. Centinaia di messaggi di cordoglio, di tristezza mista a rabbia per la notizia della scomparsa di Pasquale Merola, 51 anni di Curti. Una tragedia assurda che si è consumata nella giornata di ieri: l’uomo, che lavorava nella caserma della capitaneria di porto a Gioia Tauro, all’orario di lavoro non si è presentato regolarmente, come faceva ormai da anni con la solita precisione. Questo ha subito fatto scattare l’allarme, i colleghi sono andati a cercarlo e lo hanno trovato privo di vita nel proprio letto. Inutili i soccorsi, i medici hanno potuto solamente constatare il decesso. In terra calabrese Merola prestava servizio come maresciallo. “Era una persona perbene, educata, silenziosa, sempre disponibile, molto conosciuto in paese”, è il ricordo su ‘Ciò che vedi in città – Curti’. Merola lascia una moglie e una figlia di 11 anni.