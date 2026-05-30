Roma, muore carabiniere del Ros: Marcello Lo Chiatto aveva 52 anni

Schianto mortale vicino Porta Portese

Tragedia a Roma, in via Ettore Rolli, nei pressi di Porta Portese e non lontano da Ponte Testaccio, dove nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio ha perso la vita Marcello Lo Chiatto, carabiniere di 52 anni in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale del Ros di Roma.

Il militare, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, si stava spostando in città in abiti civili quando è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto la sua moto e un’auto.

La vittima era Marcello Lo Chiatto, appuntato scelto del Ros

La vittima è stata identificata in Marcello Lo Chiatto, 52 anni. Era un appuntato scelto effettivo al Raggruppamento Operativo Speciale, reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri.

Una figura conosciuta e stimata all’interno dell’Arma, dove la notizia della sua morte ha provocato profondo cordoglio. Una giornata ordinaria di servizio e spostamenti in città si è trasformata in una tragedia improvvisa, consumata su una delle strade più trafficate della zona.

Lo scontro tra la Ktm 690 e una Toyota Yaris

Secondo le prime ricostruzioni, Lo Chiatto viaggiava in sella a una Ktm 690 quando si è scontrato con una Toyota Yaris guidata da una donna brasiliana di 32 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Il carabiniere sarebbe stato sbalzato per diversi metri prima di cadere sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto a seguito delle conseguenze dello schianto.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine. A occuparsi degli accertamenti è la polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Gli investigatori stanno verificando le eventuali responsabilità e le manovre compiute dai mezzi coinvolti nei momenti immediatamente precedenti allo schianto. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di una possibile manovra azzardata dell’automobilista.

La conducente della Toyota Yaris potrebbe essere indagata per omicidio stradale, ipotesi che dovrà essere valutata sulla base degli accertamenti tecnici e delle risultanze investigative.

Via Ettore Rolli chiusa per i rilievi

Dopo l’incidente, via Ettore Rolli è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori e lo svolgimento dei rilievi da parte della polizia locale.

La zona, particolarmente trafficata, è stata interessata da rallentamenti e deviazioni mentre gli agenti lavoravano per cristallizzare ogni elemento utile alla ricostruzione dello scontro.

Seconda vittima in pochi mesi sulla stessa strada

La morte di Marcello Lo Chiatto riaccende l’attenzione sulla pericolosità di via Ettore Rolli, già teatro di un altro incidente mortale nei mesi precedenti.

Una strada urbana, trafficata e delicata, che torna al centro del dibattito sulla sicurezza stradale a Roma. Perché dietro ogni numero, dietro ogni statistica, c’è una vita spezzata. Questa volta quella di un carabiniere di 52 anni, in servizio al Ros, morto mentre si spostava in città in sella alla sua moto.

Il cordoglio per la morte del carabiniere

La scomparsa di Marcello Lo Chiatto ha colpito profondamente l’Arma dei Carabinieri e quanti lo conoscevano. Il suo nome si aggiunge alla lunga scia di vittime della strada nella Capitale, dove gli incidenti continuano a rappresentare un’emergenza quotidiana.

Un altro schianto, un’altra moto distrutta, un’altra famiglia travolta dal dolore. E una domanda che resta sospesa sull’asfalto di via Ettore Rolli: quante tragedie serviranno ancora prima che la sicurezza stradale diventi davvero una priorità?

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!