Famiglia travolta da una moto sul lungomare a Bari: morto il padre, figlio ricoverato

Un uomo di 47 anni è morto la scorsa notte nel quartiere Santo Spirito di Bari dopo essere stato investito insieme alla moglie e al figlio di 7 anni da una motocicletta mentre stavano attraversando a piedi una strada.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte sul lungomare Cristoforo Colombo, nel capoluogo pugliese. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale, ma per il padre non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il figlio della coppia, 7 anni, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale pediatrico del Policlinico, ma sarebbe fuori pericolo. Illesa la madre.

Stando a quanto riporta Bari Today, alla guida della moto c’era un giovane di 20 anni, ora indagato per omicidio stradale.

Fonte Adnkronos