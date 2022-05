Malore improvviso, muore l’Appuntato Scelto dei carabinieri Domenico Romano

Nel pomeriggio di ieri 14 Maggio 2022 una triste notizia inizia a diffondersi nella comunità morconese, trovando purtroppo riscontro nella cruda realtà: viene a mancare per un malore l’appuntato scelto Q.S. Domenico Romano, 52enne persona molto apprezzata e rispettata oltre che per la professionalità anche per la sua grande gentilezza d’animo.

Numerose le manifestazioni di affetto e cordoglio che si susseguono sui social, con il Sindaco e il Comune di Morcone (BN) che lo ricordano così: Il Sindaco Luigino Ciarlo, l’Amministrazione e i dipendenti del Comune di Morcone si stringono intorno alla famiglia e al Comando dei Carabinieri della Stazione del Comune di Morcone per la prematura scomparsa dell’appuntato scelto Q.S. Domenico Romano. A lui va il nostro ricordo per l’impegno e la dedizione che ha mostrato negli anni di lavoro presso la nostra comunità. Amici, conoscenti e colleghi – scrive la redazione di Morcone.net – hanno portato l’estremo saluto nella cerimonia funebre che si è svolta questo pomeriggio nella Cattedrale di San Bartolomeo a Bojano, dove viveva.