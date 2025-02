Lutto nella polizia milanese: morto il commissario Antignano, l’investigatore che ha combattuto il crimine lontano dai riflettori

Un Investigatore nell’Ombra

Il commissario capo Mauro Antignano non era un volto noto alle telecamere né un protagonista delle conferenze stampa, ma il suo nome ha brillato per quasi trent’anni nelle informative che hanno plasmato la giustizia milanese. I suoi rapporti, caratterizzati da una precisione chirurgica e una solida base giuridica, sono stati il fondamento di innumerevoli operazioni di polizia. La sua firma rappresentava un marchio di garanzia per questori e magistrati, la certezza di un lavoro investigativo impeccabile.

Il Ponte tra la Strada e la Legge

Scomparso prematuramente a 58 anni venerdì scorso, Antignano incarnava la figura del perfetto mediatore tra gli agenti operativi e la magistratura. La sua capacità di bilanciare l’esperienza di strada con una profonda conoscenza giuridica lo ha reso un mentore prezioso per i giovani poliziotti, ai quali ha insegnato l’arte sottile dell’investigazione, dalla conduzione degli interrogatori alla gestione delle operazioni più complesse.

Un Professionista dal Cuore Gentile

La diplomazia era la sua arma segreta nei rapporti con la magistratura. Antignano non esitava a difendere le proprie convinzioni investigative, ma lo faceva sempre con garbo e competenza. Nonostante i numerosi successi professionali, ha sempre preferito rimanere nell’ombra, rifiutando sistematicamente il riconoscimento pubblico del suo lavoro nei media.

Una Carriera al Servizio della Città

Dalla criminalità straniera alla squadra investigativa delle Volanti, fino alla celebre indagine sulla “coppia dell’acido” nel 2015, il commissario ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della polizia milanese. Il suo ultimo incarico presso il commissariato di Lambrate e la gestione del centro rimpatri di via Corelli, sebbene non fosse la posizione che avrebbe desiderato per concludere la carriera, non hanno mai intaccato la sua dedizione al dovere.

Un’Eredità di Professionalità e Umanità

Dietro la professionalità si celava un uomo di grande umanità, con una leggera balbuzie che ne sottolineava la vulnerabilità. Antignano ha rappresentato l’esempio perfetto di come costruire una squadra efficiente attraverso il giusto equilibrio tra disciplina e empatia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella polizia milanese, ricordandoci come la vera sicurezza si costruisca grazie a figure che, pur lontane dai riflettori, sono fondamentali per il funzionamento della giustizia.

