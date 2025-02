Minaccia Carabiniere, “So dove trovare tua moglie e i tuoi figli”. Se la cava con l’obbligo di firma

“So dove andarti a cercare e se non trovo te, trovo tua moglie e i tuoi figli”. Dopo le minacce il tentativo di aggressione fisica: nuovi guai per il 26enne Luigi Emanuele Capraro, arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che sta scontando una condanna in affidamento in prova ai servizi sociali, si sarebbe scagliato contro i militari che erano intervenuti nella sua abitazione in seguito a una lite in famiglia. Capraro, dopo le minacce, avrebbe pure tentato uno scontro fisico per invitare lo stesso carabiniere a essere, per il futuro, più misurato nei controlli.

Dopo il tentativo di scontro fisico è scattato l’arresto. Questa mattina l’indagato, assistito dal suo legale Fabio Inglima Modica, ha detto di non ricordarsi quanto successo la sera prima perché in stato emotivo alterato.

Il giudice Michele Dubini, come chiesto dal pubblico ministero Elenia Manno, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte alla settimana. Il processo per direttissima prosegue il 26 febbraio.

