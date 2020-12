Lutto in Questura:ucciso dalla malattia un poliziotto 36enne. Lascia moglie e due figlie

Un grande dolore in Questura di Padova per la perdita di Michele Lattanzi, 36 anni, apprezzato agente delle Volanti. Si trovava all’ospedale di Roma e stava combattendo contro la leucemia che però negli ultimi giorni si era aggravata. Nella giornata di ieri, mercoledì 2 dicembre 2020, durante il secondo ciclo di chemioterapia si è verificato un blocco dell’afflusso sanguigno al midollo spinale e non c’è stato nulla da fare per poterlo salvare.

Lascia moglie e due figlie

Michele Lattanzi lascia la moglie e due figlie. Conosciuto e apprezzato da tutti, era originario di Alatri, in provincia di Frosinone e a soli 18 anni era partito con l’esercito per l’Afghanistan. Amante dello sport, dei paesaggi e anche della letteratura, ha sempre dimostrato la sua grande passione per il lavoro ed era il poliziotto più sorridente della Questura.

Notizia riportata da PrimaPadova.it