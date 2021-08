Volante della polizia si scontra con un’altra auto e si ribalta: grave una donna

Un’auto della polizia si è ribaltata questa mattina in corso Unione Sovietica, all’angolo con via de Cristoforis, dopo un incidente con un’altra macchina, una Kia Rio. L’equipaggio della volante, come anche la conducente dell’altra auto, sono stati trasportati in ospedale. La donna al volante della seconda auto, 47 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 con un codice rosso. Come i due poliziotti, è stata trasportata all’ospedale Cto. Meno gravi le condizioni degli agenti, tutti codici gialli.

Sul posto la polizia e la municipale di Torino impegnata nei rilievi dell’incidente per accertarne la dinamica.

Le due auto coinvolte sono finite entrambe sullo spartitraffico centrale di corso Unione Sovietica. Secondo una prima ipotesi una delle due auto non ha rispettato la precedenza al semaforo. L’autp della polizia comunue avrebbe avuto la sirena attivata. La carreggiata centrale di corso Unione Sovietica è stata chiusa per permettere i soccorsi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.