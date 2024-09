L’UE stanzia 35 miliardi per l’Ucraina e rilancia l’industria della difesa. Ministero degli Esteri russo: «l’Unione Europea è impazzita»

Ursula von der Leyen ha annunciato un prestito colossale di 35 miliardi di euro a Kiev. Questa iniezione di liquidità, parte di una strategia più ampia del G7, ha scatenato l’ira immediata di Mosca. Il Cremlino non ha esitato a definire l’Unione Europea “impazzita”, accusandola di correre verso l’autodistruzione finanziaria.

Il divario tecnologico: la sfida dei droni

Nonostante l’imponente sostegno finanziario, l’Europa si trova ad affrontare una sfida importante. Josep Borrell, alto rappresentante UE per la politica estera, ha ammesso un preoccupante gap tecnologico, soprattutto nel settore dei droni. “Siamo ancora lontani dal poter fornire all’Ucraina ciò di cui ha realmente bisogno,” ha dichiarato, evidenziando una debolezza strategica nel cuore dell’industria della difesa europea.

Laser e carri armati: l’industria della difesa si reinventa

Ma l’Europa non sta a guardare. Rheinmetall e Mbda Deutschland hanno stretto un accordo rivoluzionario per lo sviluppo di armi laser navali, promettendo di trasformare la guerra sul mare nei prossimi 5-6 anni. Parallelamente, Leonardo, il gigante italiano della difesa, si prepara a una joint venture da 23 miliardi di euro con Rheinmetall, focalizzata sulla produzione di carri armati di nuova generazione.

L’età dell’oro dell’industria militare europea?

Questi sviluppi segnano l’inizio di una nuova era per l’industria della difesa europea. Gli analisti di borsa già prevedono un futuro brillante per aziende come Leonardo, con previsioni al rialzo che fanno brillare gli occhi degli investitori. La corsa al riarmo è partita, e l’Europa sembra determinata a recuperare il terreno perduto.

Interrogativi sul futuro

Questo nuovo corso militare porterà a una maggiore stabilità o alimenterà ulteriori tensioni? L’Europa sta davvero cambiando pelle, trasformandosi da gigante economico a potenza militare emergente?

Solo il tempo potrà fornire risposte a queste domande. Nel frattempo, l’industria della difesa europea si lancia in una corsa all’innovazione tecnologica e a fatturati da capogiro, ridisegnando il panorama geopolitico del continente e oltre.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI