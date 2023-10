Il presidente Biden proporrà un pacchetto per la fornitura di armi a Israele e Ucraina ben oltre i 2 miliardi di dollari

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha dichiarato domenica (15 ottobre) che l’amministrazione guidata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden spera di promuovere attraverso il Congresso un nuovo pacchetto di forniture militari destinate a Israele e Ucraina che sarà significativamente superiore ai 2 miliardi di dollari.

In un’intervista a “Face the Nation” della CBS, Sullivan ha affermato che Biden avrà intensi colloqui con il Congresso americano questa settimana sulla necessità che il pacchetto venga approvato.

Le difficoltà dei repubblicani per scegliere un portavoce per la Camera dei Rappresentanti dopo che gli estremisti del partito hanno estromesso Kevin McCarthy quasi due settimane fa hanno ritardato l’azione legislativa. Lo stallo giunge mentre Israele prepara una guerra di terra contro Hamas a Gaza con i funzionari statunitensi avvertono che la crisi regionale potrebbe intensificarsi.

Biden ha preso in considerazione una richiesta di bilancio che unisca aiuti a Israele, Ucraina e forse anche Taiwan e il confine meridionale degli Stati Uniti per aumentare le possibilità di ottenere l’approvazione da parte del partito Repubblicano che chiedono di tagliare i fondi per Kyiv.

Alla domanda se la richiesta sarà di 2 miliardi di dollari, come era stato precedentemente riportato, Sullivan ha affermato: “La cifra sarà significativamente più alta di quella, ma, come ho detto, includerà sicuramente l’equipaggiamento militare necessario per difendere la libertà, la sovranità e l’integrità territoriale in Ucraina, e per aiutare Israele a difendersi mentre combatte la sua minaccia terroristica”.

Alcuni repubblicani hanno già affermato che non sosterranno alcun pacchetto di aiuti a Israele che contenga anche aiuti per l’Ucraina.

Non è chiaro come un disegno di legge passi al Congresso mentre la Camera dei rappresentanti resta ancora senza un presidente. Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries ha suggerito domenica che i democratici potrebbero collaborare con i repubblicani per nominare un nuovo speaker.

“Ci sono conversazioni informali in corso” su una soluzione bipartisan alla crisi, ha detto Jeffries a Meet the Press della NBC. “Quando torneremo a Washington domani, è importante iniziare a formalizzare tali discussioni.”

Il rappresentante dell’Ohio Jim Jordan, fondatore di un caucus del partito repubblicano intransigente con il sostegno dell’ex presidente e probabile candidato al 2024 Donald Trump, è stato nominato presidente della Camera.

Non è chiaro se abbia i voti necessari dal suo stesso partito per ottenere la maggioranza semplice alla Camera, che è strettamente controllata dai repubblicani. Ci sono poche possibilità che i democratici appoggino Jordan, un sostenitore esplicito delle false affermazioni di Trump secondo cui le elezioni del 2020 sarebbero state inficiate da frodi.

“Credo che alla fine Jordan possa arrivare a ottenere la carica e sto facendo tutto il possibile per aiutarlo a diventare speaker”, ha detto McCarthy a Fox News domenica mattina.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, parlando domenica a Tel Aviv, ha detto che la Camera alta del Congresso potrebbe muoversi per prima per approvare un disegno di legge sugli aiuti.

“Non aspettiamo la Camera. Riteniamo che se il Senato agisse in modo fortemente bipartisan, potrebbe effettivamente aumentare le possibilità di un’azione della Camera, nonostante la sua attuale disfunzione”, ha affermato.