Lutto nell’Arma dei carabinieri: è morto il comandante della stazione di Montaperto

Il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Agrigento è sotto choc. Fino alla fine s’è sperato nel miracolo.E’ morto durante la notte, dopo una lunga malattia, il comandante della stazione di Montaperto: il luogotenente Lucio Cafiero.

Non un comandante qualunque, uno dei tanti di passaggio, ma un sottufficiale che dal lontano 2009 è stato in servizio, quale comandante, nella piccola frazione di Montaperto. Ma ad Agrigento, Cafiero era in servizio dagli anni Novanta ed era stato vice comandante del Radiomobile della compagnia. Un carabiniere, di fatto, conosciuto da tutti.

Il luogotenente Cafiero, 51 anni, sposato e padre di figli, oltre ad essere un padre e un marito amorevole, era un sottufficiale stimato, e voluto bene, da tutti i suoi colleghi e superiori che oggi non riescono a credere e darsi pace per quanto accaduto.

