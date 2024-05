Tenente Colonnello Italiano assume il comando dell’89th Flying Training Squadron di Sheppard in Texas

Venerdì 03 maggio 2024, presso la base aerea dell’U.S. Air Force di Sheppard in Texas (USA), sede del programma internazionale Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne dell’89th flying training squadron (FTS) tra il tenente colonnello Aristide Ciro Carotenuto (subentrante) e il tenente colonnello della forza aerea tedesca (GAF) Patrick Pahlke.

L’89th FTS dipende dall’80th operation group ed è organicamente inserito all’interno dell’80th flying traing wing, lo stormo dell’USAF nel cui ambito cui opera il programma ENJJPT, una realtà multinazionale composta da 14 nazioni appartenenti alla NATO.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante dell’80th OG, col. Jan Gloystein (GAF), ha partecipato la leadership dell’80th flying training wing, unitamente al comandante della RAMi, tenente colonnello Andrea Cerri e numerosi ospiti e familiari. Nel discorso introduttivo, il col. Gloystein nel sottolineare la sinergia e la cooperazione che da sempre caratterizza il rapporto tra le nazioni appartenenti al programma, ha voluto evidenziare il ruolo dell’Alleanza Atlantica, in particolare in questo momento storico, nel garantire e assicurare ai suoi membri la sicurezza e la difesa della democrazia, mettendone in rilievo l’importanza per l’Europa e in generale per l’occidente.

Il suddetto cambio di comando ha rappresentato un momento particolarmente importante per la Rami di Sheppard e per l’Aeronautica Militare in quanto è dal 2019 che un ufficiale dell’AM non ricopre un tale importante e gratificante incarico. Difatti il comando di un gruppo di volo nel contesto della compagine ENJJPT e all’interno di uno stormo USAF costituisce un ambìto traguardo e un prestigioso riconoscimento della professionalità e delle capacità del personale istruttore italiano impiegato a Sheppard.

Per il tenente colonnello Ciro Aristide Carotenuto è stato un momento particolarmente emozionante, sia dal punto professionale che personale, e nell’allocuzione tenuta, nel ringraziare le superiori autorità e l’ENJJPT per la fiducia accordatagli nell’assegnargli il comando, ha confermato di voler proseguire nel solco del predecessore garantendo il proprio impegno nell’assicurare il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza del programma nell’addestramento dei giovani piloti.

La RAMi dipende dal comando scuole dell’AM / 3^ regione aerea di Bari. Costituita nel 1983, la sua missione è di rappresentare l’Aeronautica Militare nell’ambito del programma ENJJPT (Euro-NATO Joint Jet Pilot Training) contribuendo all’addestramento dei giovani piloti provenienti da tutte le Nazioni aderenti al programma e degli ufficiali italiani che, terminata l’Accademia Aeronautica, proseguono l’iter formativo del volo in un ambiente tutto internazionale particolarmente competitivo.

