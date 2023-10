Attentato a Bruxelles, uomo spara con un kalashnikov: almeno 2 morti. Il commento di Crosetto. VIDEO

L’attentatore avrebbe urlato “Allah Akbar”. Si segue la pista del terrorismo. Sindaco: “Polizia mobilitata in tutta la città”

Un uomo armato di kalashnikov ha aperto il fuoco poco dopo le 19 nel centro di Bruxelles, in boulevard d’Ypres. Ha ucciso due persone e ne ha ferite altre. Le vittime sono cittadini svedesi (forse tifosi che dovevano assistere alla partita Belgio-Svezia in programma questa sera e che è stata sospesa). Nei video diffusi in rete da alcuni passanti, si vede il killer arrivare in scooter, vestito con una giacca arancione, scendere dal mezzo e imbracciare l’arma. Avrebbe gridato “Allah Akhbar”. Ha inseguito due vittime nella hall di un palazzo, poi è tornato in strada e ha sparato verso le auto. Poi è ripartito in scooter. Ambasciatrice italiana in Belgio: “Nessun italiano coinvolto”. La Polizia è mobilitata in tutta la città e in Belgio l’allerta per la minaccia terroristica è salita a livello 4, il più alto.

Il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter. Nel video, girato davanti alla telecamera e diffuso in rete, rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso “tre infedeli”. Slayem Slouma è il nome sull’account Facebook. È seguito da oltre 700 persone e, in base a quanto indicato nella biografia, sarebbe sposato. Ma sul suo profilo non ha trovato il riscontro sperato. “Non avete nulla di musulmano – scrive un utente -. Sentie pronunciare il nome del nostro profeta e ancor più quello di Allah, per dire che avete ucciso persone innocenti, mi disgusta”.

Il commento di Crosetto

Da Bruxelles immagini di violenza e terrore. Seguo con preoccupazione gli sviluppi di quanto accaduto. Un commosso pensiero alle famiglie delle vittime. Siamo al fianco del Belgio e vicini a tutti coloro che sono stati colpiti da questo vile e sanguinario gesto.

