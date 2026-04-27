«Lei non sa chi sono io» al posto di blocco, ma per la Cassazione non è minaccia: assolto 20enne

La decisione della Suprema Corte chiude il caso: nessun reato di minaccia

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di un 20enne finito sotto processo dopo aver rivolto a un poliziotto, durante un controllo, la frase: «Lei non sa chi sono io». Un’espressione che, per l’accusa, aveva un chiaro contenuto intimidatorio, ma che per la Suprema Corte non integra il reato di minaccia.

Secondo i giudici, quelle parole devono essere lette come frasi generiche, senza un contenuto concretamente idoneo a incutere un danno ingiusto e imminente. In altre parole, non una minaccia penalmente rilevante, ma un’offesa verbale, volgare e priva di effettiva portata minatoria.

Il caso nato dopo un controllo del 3 luglio 2024

L’episodio risale al 3 luglio 2024, quando il giovane venne fermato durante un posto di blocco. In quel frangente, secondo quanto ricostruito negli atti, il ragazzo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, sgomitando tra gli agenti per aprirsi un varco.

Una volta fermato, durante la perquisizione, avrebbe assunto un atteggiamento agitato, cercando di divincolarsi per allontanarsi e far perdere le proprie tracce. È in quel contesto che sarebbero state pronunciate le frasi finite al centro del procedimento, compreso il celebre e controverso «lei non sa chi sono io», accompagnato anche dall’invito rivolto al poliziotto a “togliersi la divisa” per capire con chi avesse a che fare.

La Procura insisteva: per l’accusa c’era una minaccia aggravata

Per la Procura quel comportamento non era solo sopra le righe. L’accusa riteneva infatti che il 20enne avesse posto in essere una condotta minacciosa nei confronti del pubblico ufficiale.

Nell’annotazione redatta dagli agenti e trasmessa in Procura si faceva riferimento a un quadro più ampio: resistenza a pubblico ufficiale, atteggiamento ritenuto aggressivo, ripetuti segnali di possibile scontro fisico e frasi pronunciate, secondo gli inquirenti, con l’obiettivo di intimidire il poliziotto durante il controllo.

Da qui la scelta dell’accusa di sostenere l’esistenza del reato di minaccia aggravata, insistendo anche dopo l’esito favorevole ottenuto dall’imputato in primo grado.

Il rito abbreviato e la prima assoluzione

Il procedimento era stato definito con rito abbreviato, e già in quella sede il 20enne era stato assolto. Una decisione che la Procura aveva contestato, scegliendo di impugnare il verdetto nella convinzione che le parole pronunciate e il contesto complessivo avessero un chiaro significato intimidatorio.

Il nodo giuridico, però, era tutto lì: stabilire se quelle espressioni potessero davvero essere considerate una minaccia penalmente rilevante oppure se rientrassero, per quanto sguaiate e inappropriate, nel perimetro di frasi offensive ma non punibili come minaccia.

Per la Cassazione frasi “generiche” e senza reale portata intimidatoria

La Suprema Corte ha scelto la seconda strada. Nel rigettare il ricorso della Procura, la Cassazione ha ritenuto che le frasi contestate fossero “generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio”.

Il punto decisivo è che, sul piano penale, non basta il tono arrogante, né è sufficiente una frase a effetto da sfida o da provocazione. Per configurare la minaccia serve un contenuto più preciso, concreto, capace di prospettare un male ingiusto in modo credibile. In questo caso, invece, secondo i giudici, ci si trova davanti a ingiurie volgari, non a una vera intimidazione.

Nessun atto violento contro i poliziotti: la linea dei giudici

La Cassazione ha anche evidenziato un altro aspetto centrale della vicenda: il giovane, pur avendo mostrato un comportamento non collaborativo, non avrebbe posto in essere atti violenti nei confronti dei poliziotti.

Questo elemento ha inciso nella valutazione complessiva del fatto. La condotta è stata ritenuta certamente agitata e conflittuale, ma non tale da trasformare quelle parole in una minaccia concreta nei confronti degli agenti impegnati nel controllo.

Assoluzione definitiva, cadono le accuse di minaccia e intimidazione

Con il rigetto del ricorso della Procura, la sentenza di assoluzione è diventata definitiva. Per il 20enne vengono quindi meno, in via definitiva, le contestazioni legate alla minaccia e all’asserita intimidazione ai danni del poliziotto.

Resta così fissato un principio netto: la frase «lei non sa chi sono io», anche se pronunciata in un contesto teso come un posto di blocco e anche se accompagnata da toni provocatori, non basta da sola a configurare il reato di minaccia se manca un contenuto concreto, specifico ed effettivamente intimidatorio.

Una sentenza che fa discutere: arroganza non significa automaticamente minaccia

Il caso è destinato a far discutere perché tocca una formula entrata nell’immaginario collettivo italiano, spesso associata a spavalderia, presunzione e tentativi di pressione psicologica. Ma il diritto penale, ancora una volta, traccia una linea più rigida della percezione comune.

La Cassazione, in sostanza, chiarisce che l’arroganza non coincide automaticamente con la minaccia. Una frase può essere sgradevole, offensiva, persino provocatoria, senza per questo assumere automaticamente rilievo penale.

Il confine tracciato dalla Suprema Corte

La decisione conferma un principio di fondo: per parlare di minaccia servono parole o comportamenti capaci di prospettare un male concreto e ingiusto, non semplici espressioni generiche o spaccone. Nel caso del 20enne quel confine non è stato superato.

Ed è proprio su questo discrimine che la Suprema Corte ha blindato l’assoluzione: tono aggressivo e frasi da sfida, da soli, non bastano. Per la Cassazione, almeno in questo episodio, non c’è stato alcun reato di minaccia.

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