“La violenza colpirà Crosetto…”. Minacce choc al ministro

Guido Crosetto si è detto sotto choc. Non tanto o non solo per le parole contenute in quel video pubblicato da Quarta Repubblica e che vede protagonisti alcuni manifestanti dell’estrema sinistra. Ma soprattutto per la calma serafica con cui ai microfoni del cronista un manifestante ha affermato di non “strapparsi i capelli” nel caso in cui la violenza si abbattesse sul ministro della Difesa.

In piazza sabato scorso a Roma sono scesi i sindacati di sinistra insieme ai militanti di potere al popolo. Uno di loro, un distinto signore, così ha riassunto i motivi dell’opposizione al governo: “Il pericolo di una violenza c’è oggettivamente nell’evoluzione della situazione. Quanto pensano che i lavoratori possano accettare salari che calano da 30 anni, contratti che non vengono rinnovati, attacco al reddito di cittadinanza, disoccupazione e aumento delle bollette? La violenza sta lì. Se poi la violenza colpirà Crosetto… non mi strapperò i capelli”.

Video Player