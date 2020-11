M5S: GRAZIE A FORZE ARMATE PER PREZIOSO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID

“Quest’anno la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, oltre a commemorare la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale a completamento del processo di unificazione risorgimentale, è un’occasione per ringraziare i nostri militari per il grande e preziosissimo contributo che stanno dando in questa nuova fase di emergenza sanitaria”.

Lo dichiarano i senatori del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama, ricordando che “oltre alle centinaia di militari impegnati su tutto il territorio nazionale nei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid, ci sono più di 1.300 tra medici e infermieri militari impegnati nei duecento punti-tampone ‘drive through’ allestiti dalla Difesa e dove richiesto a supporto del Servizio Sanitario Nazionale.

La Difesa – proseguono i senatori M5S – ha anche messo a disposizione 222 posti letto, di cui 58 di terapia intensiva e sub-intensiva, presso gli ospedali militari di Roma, Milano e Taranto, oltre ad ospedali da campo allestibili in pochi giorni, tende per il triage e una ventina di strutture per la quarantena o l’isolamento dei contagiati con disponibilità immediata di oltre duemila posti. Infine ci sono gli oltre settanta velivoli militari a disposizione per il trasporto in biocontenimento e centinaia di mezzi terrestri che – suggeriscono i senatori cinquestelle – potrebbero essere impiegati a supporto della logistica sanitaria regionale”.