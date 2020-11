Carabiniere investito mentre rileva un incidente stradale, è grave

Un brigadiere dei carabinieri, 50enne, è stato investito ieri sera da un’auto alla periferia di Cuneo mentre, con un collega, stava rilevando un incidente avvenuto tra un veicolo e un cinghiale.

È stato travolto lungo la provinciale 197 in frazione San Pietro del Gallo da una Renault Megane condotta da un 28enne di Cuneo che viaggiava nella corsia opposta.

Il brigadiere è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Cuneo. Non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente che a coinvolto il militare è stato rilevato dalla polizia stradale. Resta da capire come l’automobilista investitore non abbia visto il carabiniere: la “gazzella” era a bordo strada con i lampeggianti accesi. La procura di Cuneo ha aperto un fascicolo.