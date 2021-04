La Pasqua solidale del Sottosegretario Mulè

Le cose belle vanno raccontate perché servono a sensibilizzare a diventare modello esemplare. Questa Pasqua, ad esempio, il Sottosegretario Mulè ci ricorda che le uova di Pasqua possono avere mille significati, tra cui quello di regalare speranza a chi, in corsia, sogna un futuro migliore. La missione di Open Onlus è proprio questa e da sempre si occupa di assistenza pediatrica oncologica. La raccolta fondi, attraverso l’acquisto di uova pasquali, ogni anno diventa un buon motivo per far del bene e se a farlo sono anche i politici allora siamo sulla buona strada. Utile, dilettevole e ricco di flavonoidi. Una buona idea che potrebbero fare tutti, in ogni occasione, che sia Pasqua o sia Natale. Ringraziare i propri collaboratori attraverso la solidarietà, per far felici se stessi e tutti coloro coinvolti nel nobile gesto. Bravo Giorgio Mulè.

