“Karate sport inutile”, Fedez di nuovo nella bufera: la risposta del carabiniere campione olimpico

Il karateka e oro olimpico italiano, atleta del centro sportivo carabinieri, Luigi Busà ha difeso il suo sport dopo che Fedez lo aveva definito “inutile” in una puntata del suo podcast. Solo pochi giorni fa, il cantante era stato criticato anche per aver riso parlando del caso di Emanuela Orlandi.

A pochi giorni dalla battuta infelice su Emanuela Orlandi, Fedez è stato di nuovo criticato per aver definito il karate uno sport “inutile” e un insieme di “mossette goliardiche”. Le frasi, pronunciate anche in questo caso durante una puntata del suo podcast ‘Muschio Selvaggio‘, sono tornate alla ribalta nelle ultime ore perché il podcast verrà ospitato su Rai2 durante il Festival di Sanremo e soprattutto perché le ha commentate anche Luigi Busà, karateka italiano classe 1987 che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

La replica di Busà

“Io penso che, come una canzone, lo sport può piacere o non piacere, ma non è inutile”, dice Busà in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove ricorda che lo sport che pratica è una delle più antiche arti marziali e insegna il rispetto e la disciplina per se stessi e per gli altri. “Faccio questo video non per fare polemica, ma per difendere il karate e lo sport, qualsiasi esso sia. Invito Fedez ad allenarci un giorno insieme perché mi piacerebbe farti vedere quanta bellezza e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport”, ha proseguito Busà.

“Ai ragazzi che stanno ascoltando dico: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete“. Nel momento in cui scriviamo, Fedez non ha ancora risposto pubblicamente a Busà. Moltissimi follower del campione si sono invece detti d’accordo con le sue parole.