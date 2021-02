Morto suicida l’ex garante dell’Antitrust Antonio Catricalà

Il corpo senza vita di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, è stato trovato sul balcone del suo appartamento in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli. Sul posto la Polizia e gli agenti della scientifica impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Antonio Catricalà è stato docente di Diritto privato presso l’Università Unipegaso e professore a contratto di Diritto dei consumatori all’Università Luiss di Roma.

Da aprile 2017 è presidente di Adr Aeroporti di Roma (socio Igi). Quanto alla sue precedente esperienza di governo, Catricalà è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri nel 2011-2013 nel governo Monti e viceministro allo Sviluppo economico nel 2013-2014 nel governo Letta. Nei giorni scorsi Il consiglio direttivo dell’Istituto Grandi Infrastrutture (Igi) lo aveva nominato presidente.