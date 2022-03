“Inaffidabile”, negato porto d’armi a ex poliziotto. Vince al TAR e Consiglio di Stato. Condannata la Questura

Un ex poliziotto che per 40 anni ha servito lo Stato e detenuto armi, si è visto notificare un diniego per il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, perché a quanto pare ritenuto inaffidabile nell’uso delle armi, a causa di frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

L’uomo, incredulo, sentitosi offeso per essere stato etichettato come “inaffidabile” dopo aver prestato servizio nella Polizia, ha preso visione degli atti del procedimento, nel quale risulta che in un solo episodio, durante una battuta di caccia e in compagnia di altri cacciatori, ha avuto contatti con un uomo che era stato denunciati per rissa.