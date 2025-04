Il generale Cinque al Dis? Le voci di un nuovo corso per i servizi italiani

Da indispensabile agente segreto a figura controversa degli scandali recenti. La parabola di Del Deo si conclude bruscamente, aprendo potenzialmente la strada a un cambiamento ai vertici dell’intelligence italiana, con l’ipotesi di un alto profilo militare in arrivo.

Il cambio voluto da Palazzo Chigi



Dopo le rivelazioni del Domani sulle vicende Giambruno e Caputi, Palazzo Chigi ha deciso di voltare pagina. La premier Meloni e il sottosegretario Mantovano sembrano orientati verso un rinnovamento, cercando un profilo che possa riportare stabilità nell’apparato.

Si vocifera del ritorno dell’Arma nei servizi



Secondo indiscrezioni, il generale Mario Cinque, attualmente vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri, sarebbe tra i papabili per il ruolo di vicedirettore del Dis. Se confermata, questa nomina segnerebbe un ritorno significativo dell’Arma nei servizi dopo un periodo di apparente marginalizzazione.

Un profilo in attesa di valorizzazione



Cinque, figura stimata negli ambienti militari, era già stato considerato per ruoli di primo piano come comandante generale dell’ArmadeiCarabinieri. L’attuale posizione di vicecomandante dell’Arma viene descritta dagli osservatori come un ruolo più simbolico che sostanziale, inadeguato alle sue potenzialità.

Possibile riequilibrio negli apparati



Se le voci si concretizzassero, l’arrivo di Cinque potrebbe modificare gli equilibri nell’intelligence italiana, dopo una fase in cui l’Esercito sembra aver consolidato la propria influenza nell’Aise. Un’eventuale correzione che ridisegnerebbe gli assetti di potere.

Un’occasione per correggere la rotta



Cosa abbia fatto l’Arma per meritare questa prolungata esclusione dai vertici dell’intelligence resta un mistero che nemmeno i ben informati riescono a decifrare. Ma per Meloni il tempo delle ritorsie potrebbe cedere il passo alla pragmatica necessità di competenze consolidate. Il ravvedimento è ancora possibile, e Cinque potrebbe esserne la prova tangibile.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI