Il Generale Mario Cinque nominato Vicecomandante dell’Arma dei carabinieri. Una nomina di transizione verso l’intelligence?

Il Generale Mario Cinque nominato Vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri la nomina del Generale di Corpo d’Armata Mario Cinque a Vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Una nomina che premia un curriculum di alto profilo e oltre 40 anni di servizio nell’Arma.

Una carriera iniziata tra i banchi della Nunziatella

Il percorso militare del Generale Cinque, napoletano classe 1963, ha preso avvio nel 1978 presso la prestigiosa Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, proseguendo poi all’Accademia Militare di Modena e nelle scuole di specializzazione dell’Arma.

Dal territorio alle operazioni speciali

Nel corso della sua carriera, Cinque ha maturato una significativa esperienza sul campo in diverse regioni italiane. Particolarmente rilevanti i suoi incarichi in aree sensibili come la Campania, dove ha guidato il Comando Provinciale di Napoli, e la Sicilia, dove ha operato anche nella Sezione Anticrimine del ROS. La sua versatilità professionale lo ha visto alternare ruoli operativi sul territorio a posizioni di comando nella formazione presso le scuole dell’Arma.

Ai vertici dell’istituzione

Prima dell’attuale nomina, il Generale Cinque ha ricoperto il ruolo di Comandante del Reggimento Corazzieri e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica. Dal 2021 ricopriva l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, succedendo al Generale Teo Luzi.

Servizi e Nomine

La partita delle nomine ai vertici della sicurezza nazionale assume contorni sempre più definiti. Dopo che il Ministro Crosetto ha fatto prevalere la sua linea con la nomina di Luongo al Comando Generale dell’Arma, il sottosegretario Mantovano avrebbe ora campo libero per ridisegnare le leadership dei servizi di intelligence, ambito su cui detiene la delega.

Il generale Mario Cinque potrebbe essere destinato a un ruolo ancora più strategico. Se da un lato si parla di una sua possibile nomina all’ACN al posto di Frattasi, emerge con maggiore consistenza l’ipotesi di un suo futuro approdo alla vicedirezione dell’AISE, riequilibrando così la presenza dell’Arma nei servizi dopo una stagione che l’aveva vista ridimensionata.

Per Frattasi, già al centro dell’attenzione per la sua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia a Pescara, potrebbe profilarsi un futuro al Viminale, specie nell’ipotesi di una candidatura dell’attuale ministro Piantedosi alle regionali in Campania. Una complessa partita di incarichi che potrebbe ridisegnare gli equilibri ai vertici della sicurezza nazionale.

Il Vice Comandante dell’Arma un incarico ponte dai costi ingiustificati

Si delinea quindi un quadro in cui l’incarico di Vicecomandante dell’Arma, su cui da tempo si sollevano perplessità per i suoi costi e la sua reale utilità operativa, potrebbe rivelarsi solo una breve parentesi nella carriera del generale Cinque. Un “parcheggio temporaneo” che mal si concilia con il profilo di un ufficiale del suo calibro e con le esigenze di efficienza della spesa pubblica – tema già oggetto di un’interrogazione parlamentare al ministro Crosetto scaturita da un articolo di Infodifesa.

La prospettiva di un suo rapido trasferimento, sia all’ACN che più probabilmente all’AISE, confermerebbe quanto sostenuto da tempo: la figura del Vicecomandante dell’Arma rappresenta un dispendioso doppione, particolarmente difficile da giustificare quando viene utilizzata come mera posizione di transito per alti ufficiali destinati ad altri incarichi. Una prassi che, nell’attuale scenario di ottimizzazione delle risorse pubbliche, appare sempre più anacronistica e meritevole di ripensamento.

