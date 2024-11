Germania, inquietante messaggio del governo ai cittadini sulla guerra con la Russia

La Germania sta stilando un elenco di bunker che potrebbero fornire un rifugio di emergenza per i civili, in un momento di crescenti tensioni con la Russia.

Il ministero dell’Interno includerà nella lista stazioni ferroviarie sotterranee e parcheggi, ma anche edifici statali e proprietà private. L’elenco sarà disponibile su una app in modo che le persone possano trovare rapidamente i rifugi. Non solo: il governo ha invitato i privati cittadini a creare rifugi protettivi nelle case convertendo scantinati e garage.

Un portavoce del ministero ha detto che si tratta di un “grande progetto” che richiederà “un po’ di tempo”, coinvolgendo la protezione civile. La Germania ha 579 bunker, per lo più risalenti alla seconda guerra mondiale e all’era della guerra fredda, che possono fornire rifugio a 480.000 persone, in calo rispetto ai circa 2.000 bunker disponibili fino a pochi anni fa.

A ottobre i capi dell’intelligence tedesca hanno avvertito che la Russia sarà probabilmente in grado di lanciare un attacco contro la Nato entro il 2030. La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che il conflitto in Ucraina ha le caratteristiche di una guerra “globale” e non ha escluso attacchi ai Paesi occidentali.