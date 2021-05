Alfa Romeo Stelvio nella flotta della spagnola Guardia Civil

La direzione generale della Guardia Civil, il corpo di gendarmeria spagnolo, ha aggiunto alla flotta dei veicoli destinati al pattugliamento un primo lotto di Alfa Romeo Stelvio, massima esponente tecnologica in questo ambito e ‘fiore all’occhiello’ dei mezzi utilizzati per garantire la sicurezza della popolazione in Spagna.

L’acquisizione da parte della Guardia Civil è avvenuta a seguito di un bando di gara pubblica, in cui l’Alfa Romeo Stelvio è stata selezionata in base al punteggio finale ottenuto, tenendo conto di criteri tecnici ed economici. In totale verranno consegnate 62 auto, nella versione Stelvio 2.0 200 Cv benzina Q4 Automatica, combinazione questa che è stata valutata ‘ideale’ per le esigenze di servizio, anche in condizioni meteo avverse.

L’Alfa Romeo Stelvio Q4 in allestimento Guardia Civil può infatti fornire con sicurezza le prestazioni richieste dal servizio di pattuglia anche in situazioni invernali rigide o comunque con scarsa aderenza. Il suv del Biscione in questa versione è infatti dotato del sistema di trazione integrale Q4, che comprende un ripartitore attivo e un differenziale anteriore progettato per soddisfare specifiche esigenze tecniche e di guidabilità.



Il sistema Q4 monitora continuamente numerosi parametri per garantire la migliore distribuzione della coppia tra i due assi e gestisce una coppia elevata in tempi rapidissimi pur utilizzando una configurazione particolarmente compatta e leggera. Elemento chiave del funzionamento sempre affidabile e rispondente alle esigenze del guidatore del sistema di trazione Q4 è il selettore di modalità di guida Alfa DNA.



In caso di fondo scivoloso, il programma Advanced Efficiency interviene sulla curva di coppia motore, sull’impianto frenante tramite il dispositivo Pre-Fill e sulle logiche di cambio marcia della moderna trasmissione automatica a 8 rapporti, ma anche sulla risposta dell’acceleratore, sul controllo di stabilità ESC e sul controllo di trazione ASR.

Tra gli elementi che hanno fatto prevalere l’Alfa Romeo Stelvio nella valutazione della Guardia Civil spagnola anche la sicurezza offerta dall’impianto di illuminazione con fari AFS adattivi Bi-Xenon, dal sistema di avviso di cambio involontario di corsia e dalla telecamera di visione posteriore.