Carabinieri e Finanza: Interrogato Crosetto sull’abolizione dei Vice Comandanti. “Percepiscono ancora la Speciale Indennità Pensionabile?”

L’onorevole Pasqualino Penza del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Ministro della Difesa che riaccende i riflettori su una questione annosa: l’effettiva necessità della figura del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il parlamentare pentastellato parte da un articolo pubblicato su Infodifesa.it lo scorso 25 maggio “L’Arma dei Carabinieri ha davvero bisogno di un vice comandante?”. Nell’interrogazione vengono sollevati diversi quesiti, in particolare sulla speciale indennità pensionabile legata a questo ruolo e sulla sua compatibilità con il Codice dell’ordinamento militare del 2010.

La delibera della Corte dei Conti

Il nodo della questione ruota attorno a una delibera della Corte dei Conti del 2013, che avrebbe limitato l’applicazione futura di questa indennità, ritenendola non più in linea con il nuovo Codice, pur salvaguardando i diritti acquisiti di chi aveva ricoperto l’incarico prima di quella data.

Ma facciamo un passo indietro. La delibera in questione, la n. 20/2013/PREV del 18 dicembre 2013, esamina la legittimità di tre decreti del Ministero della Difesa relativi alla determinazione del trattamento pensionistico di altrettanti Generali di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri che avevano svolto le funzioni di Vice Comandante Generale.

Il punto controverso riguardava la possibilità di includere nel calcolo dell’indennità di ausiliaria (e di conseguenza nella pensione) anche la Speciale Indennità Pensionabile (SIP) assegnata al Comandante Generale dell’Arma. La Corte, dopo un’approfondita analisi, ha concluso che l’art. 1870 del Codice dell’ordinamento militare, entrato in vigore il 9 ottobre 2010, esclude espressamente la SIP dal calcolo dell’indennità di ausiliaria.

Tuttavia, la Corte ha anche stabilito che questa nuova interpretazione dovesse applicarsi solo ai casi successivi all’entrata in vigore del Codice, salvaguardando così i diritti acquisiti di chi aveva ricoperto l’incarico in precedenza. Una decisione di compromesso che, evidentemente, non ha chiuso definitivamente la questione.

I punti chiave dell’interrogazione parlamentare

L’onorevole Penza, nella sua interrogazione, chiede al Ministro se questa indennità venga ancora elargita nonostante la pronuncia della Corte dei Conti, a quanto ammonta la spesa annua e di quante persone sia composto lo staff del Vice Comandante.

Ma la domanda più dirompente è l’ultima: il parlamentare chiede se non sia il caso di abolire completamente la figura del Vice Comandante Generale sia dell’Arma che della Guardia di Finanza. A sostegno di questa ipotesi, Penza fa notare che in Esercito, Marina e Aeronautica non esiste un ruolo analogo, suggerendo che le funzioni del Vice Comandante siano “più formali e di rappresentanza che sostanziali ai fini dell’efficienza” delle forze armate in questione.

Il dibattito non è nuovo. Già in passato, voci critiche avevano messo in discussione l’utilità di questa figura, considerandola un retaggio di vecchie strutture gerarchiche non più al passo con le esigenze di una moderna forza di polizia.

Verso una revisione delle strutture di comando?

L’interrogazione dell’onorevole Penza potrebbe quindi riaprire un dibattito importante, non solo sull’opportunità di mantenere o meno la figura del Vice Comandante, ma più in generale sull’organizzazione e l’efficienza delle nostre forze dell’ordine.

La risposta del Ministro della Difesa sarà determinante per capire quale direzione intenda prendere il governo su questo tema. Mantenere lo status quo, procedere a una riforma parziale o optare per un cambiamento radicale?

In attesa di sviluppi, il dibattito è destinato a continuare, non solo nelle aule parlamentari ma anche tra gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica. Perché la sicurezza e l’efficienza delle nostre forze dell’ordine sono temi che riguardano tutti i cittadini, e meritano un’attenzione e una riflessione approfondite.

