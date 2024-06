Ucciso a 17 anni: presi due minorenni. Uno è figlio di un comandante di stazione di carabinieri, l’altro di un noto avvocato

Presi i presunti responsabili dell’omicidio del giovane di 17 anni di Pescara trovato morto ieri sera, tra le sterpaglie, in un parco del centro di Pescara. Si tratterebbe di due minorenni italiani: uno è figlio del comandante di una stazione carabinieri della provincia, l’altro di un noto avvocato. Ora si cerca l’arma del delitto, presumibilmente un coltello, che non è ancora stata trovato. Il 17enne, di origini albanesi ma ben integrato in Italia, è stato trovato morto, abbandonato nel parco. Si chiamava Thomas Christopher Luciani, aveva un precedente per droga.

Il contesto in cui è maturato il delitto sarebbe quello del piccolo spaccio di droga tra giovanissimi. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio, al culmine di una lite, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio nel parco Baden Powell. Abbandonato tra le sterpaglie, il corpo del ragazzo diciassettenne è stato trovato solo in tarda serata. Secondo quanto trapelato fino ad ora, dopo il delitto sarebbero andati a fare il bagno al mare. Lì, presumibilmente, si sarebbero disfatti del coltello utilizzato. Per recuperare l’arma sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

LE DOMANDE

La vittima è morta in quel parco o ci è stata portata successivamente? Chi ha agito ha avuto dei complici? Cosa ha scatenato la lite sfociata in tragedia? Nel giro di qualche minuto davanti al cancello del parco si è presentato il medico legale Cristian D’Ovidio, chiamato per una prima verifica sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’accaduto. Sarà lui di lì a poco a confermare la morte per accoltellamento con una lama dentellata, «un coltello da sub». Sul posto è intervenuto anche un mezzo dei vigili del fuoco. Il campetto sul retro del parco è stato illuminato a giorno dai riflettori. Intorno alle 23,30 ieri sera, l’arrivo del procuratore capo Giuseppe Bellelli accompagnato da colleghi della Procura e della procura minorile, a conferma della giovane età della vittima.