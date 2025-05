Il Generale Antonio Conserva nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Cambio al vertice dell’Aeronautica Militare: il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva è stato nominato nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, succedendo al Generale Luca Goretti. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha voluto esprimere pubblicamente la sua fiducia: “Sono certo che saprà guidare, con dedizione e impegno, l’Arma Azzurra verso nuovi traguardi”. Il nuovo incarico rappresenta non solo un cambio simbolico, ma anche una precisa direzione strategica in un momento critico per il settore della difesa.

Un profilo di alto livello e una carriera dedicata all’Istituzione

Il Generale Antonio Conserva, già Comandante Logistico dell’Aeronautica, vanta una lunga carriera all’interno della Forza Armata, caratterizzata da incarichi operativi, gestionali e di pianificazione. Conosciuto per il suo rigore professionale e l’approccio risoluto alle sfide istituzionali, Conserva si insedia alla guida dell’Aeronautica in un periodo di trasformazione tecnologica e geopolitica.

Nel suo intervento, il Ministro Crosetto ha sottolineato il valore umano oltre che professionale del Generale Conserva, definendolo “Uomo delle Istituzioni” e ringraziando calorosamente il Generale Goretti per il servizio prestato. Si chiude così un ciclo importante e se ne apre uno nuovo, potenzialmente decisivo per il futuro della difesa aerea italiana.

Sfide presenti e future: quinta e sesta generazione, spazio e sicurezza

Il nuovo Capo di Stato Maggiore assume l’incarico in un contesto in cui la modernizzazione dello strumento aereo è una priorità assoluta. La transizione verso tecnologie di sesta generazione, l’integrazione sempre più spinta delle capacità di quinta e la crescente attenzione verso il dominio spaziale pongono l’Aeronautica davanti a sfide complesse ma imprescindibili.

In parallelo, la situazione internazionale – segnata da un aumento di crisi e conflitti – ha riportato con forza al centro del dibattito l’importanza della sicurezza dello spazio aereo nazionale e della deterrenza tecnologica. In questo scenario, l’esperienza logistica e operativa del Generale Conserva potrà risultare determinante.

La visione futura: “Con valore verso le stelle”

Non è un caso che lo slogan evocato da Crosetto – “Con valore verso le stelle” – richiami non solo la tradizione, ma anche l’ambizione di un’Aeronautica sempre più proiettata verso il futuro. Il potenziamento delle capacità aerospaziali, la cooperazione internazionale nei programmi militari e l’integrazione interforze con le altre componenti della Difesa rappresentano gli assi su cui il nuovo Capo di Stato Maggiore sarà chiamato a lavorare fin da subito.

Il passaggio di consegne non è dunque una mera formalità, ma l’inizio di una nuova fase per una delle istituzioni chiave della sicurezza nazionale. E, in un tempo in cui la pace non può più essere data per scontata, la guida sicura dell’Arma Azzurra appare più che mai cruciale.

