Guardia di Finanza in prima linea: a Ostia il convegno che ridisegna il futuro fiscale dell’Italia

Ostia, 7 maggio 2025 – Una riflessione corale, lucida e multidisciplinare ha animato il convegno “Riforma fiscale e competitività del sistema Paese: sfide ed opportunità”, svoltosi nella mattinata di mercoledì presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, in Via delle Fiamme Gialle 14/16, a Lido di Ostia (Roma). L’iniziativa ha visto la partecipazione di esponenti di primo piano delle istituzioni, del mondo accademico e degli organi inquirenti, in un confronto serrato sulle implicazioni della riforma fiscale in atto.

Un confronto aperto sulle direttrici della riforma

L’evento si è aperto con il saluto del Generale di Divisione Giancarlo Trotta, Comandante della Scuola, seguito dall’intervento inaugurale del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che ha presentato i lavori. A seguire, l’intervento del Dott. Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF, ha inquadrato le prospettive attuative della riforma, offrendo una panoramica sulle prossime tappe.

Il Prof. Avv. Roberto Zannotti (Università LUMSA) ha approfondito le ricadute sul sistema penale tributario, mentre il Dott. Paolo Storari, Sostituto Procuratore a Milano, ha evidenziato l’importanza di un approccio trasversale per il contrasto agli illeciti fiscali, in chiave preventiva e repressiva. Infine, l’intervento del Prof. Angelo Cuva (Università di Palermo – DEMS) ha illustrato i cambiamenti nel processo tributario, sottolineando le nuove garanzie procedurali.

Tavola rotonda: tra tecnologie, compliance e fiscalità internazionale

Nella seconda parte della giornata, spazio alla tavola rotonda dal titolo “Le sfide della riforma fiscale: cooperative compliance, fiscalità internazionale e nuove tecnologie”, moderata da Giovanni Parente, giornalista de Il Sole 24 Ore. A discutere sul palco, figure centrali per la fiscalità nazionale: il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, il Generale di Brigata Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, e il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Elbano de Nuccio.

Un dibattito articolato, dove è emersa la necessità di coniugare innovazione tecnologica, cooperazione istituzionale e internazionalizzazione della normativa fiscale, per una governance tributaria efficace e competitiva, in un contesto globale sempre più interconnesso.

Le conclusioni: sinergie istituzionali e ruolo strategico della Guardia di Finanza

A chiudere i lavori, il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, che ha portato i saluti del Comandante Generale Andrea De Gennaro, ringraziando i relatori per la qualità degli interventi e definendo la giornata “un esempio di squadra dello Stato al servizio dell’interesse pubblico”.

Il Generale ha inoltre ribadito il ruolo della Guardia di Finanza come forza di polizia economico-finanziaria, centrale per garantire legalità e trasparenza nel sistema fiscale. Ha infine sottolineato l’eccellenza formativa della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria, già riconosciuta a livello internazionale come International Academy for Tax Crime Investigation dell’OCSE e Academy di EPPO, FRONTEX e CEPOL.

Un laboratorio di idee per il futuro fiscale dell’Italia

Il convegno ha confermato l’importanza di piattaforme di dialogo istituzionale in cui si confrontano giuristi, tecnici, accademici e operatori economici. In un momento cruciale per l’evoluzione del sistema fiscale italiano, eventi come questo rafforzano il tessuto di legalità, trasparenza e competitività indispensabile per lo sviluppo del Paese.

