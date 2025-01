Il Capo della Polizia rompe il silenzio, Pisani elogia gli agenti

SICUREZZA E DEMOCRAZIA: IL CAPO DELLA POLIZIA ELOGIA L’OPERATO DEGLI AGENTI

In un momento di particolare tensione sociale, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha rivolto parole di apprezzamento alle donne e agli uomini in divisa, attraverso una lettera che sottolinea il delicato equilibrio tra tutela dell’ordine pubblico e diritto alla manifestazione.

PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA DEMOCRAZIA

“La libertà di manifestare è uno dei semi vitali della democrazia”, scrive Pisani nella sua missiva, evidenziando come questo diritto fondamentale debba essere garantito dalle forze dell’ordine. Il Capo della Polizia ha posto l’accento sulla professionalità dimostrata dagli agenti durante i recenti episodi di tensione che hanno caratterizzato diverse manifestazioni in varie città italiane.

TRA DOVERE E RIFLESSIONE

Particolarmente significativo il passaggio in cui Pisani sottolinea come l’operato delle forze dell’ordine richieda “momenti di riflessione”, affinché le difficoltà operative possano trasformarsi in “occasione di insegnamento”. Un approccio che evidenzia la maturità professionale del corpo di polizia nel gestire situazioni complesse.

EQUILIBRIO E FERMEZZA

“La compostezza e l’equilibrio delle vostre condotte è l’esempio concreto della nostra civiltà giuridica”, ha affermato il Capo della Polizia, sottolineando come la fermezza delle azioni degli agenti sia determinante nel garantire la sicurezza pubblica e la “tenuta democratica delle Istituzioni”.

IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SILENZIOSO

La lettera si conclude con un sentito ringraziamento per il “quotidiano e silenzioso impegno” degli operatori di polizia, riconoscendo così non solo la gestione delle situazioni di emergenza, ma anche il costante lavoro che viene svolto lontano dai riflettori per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intervento di Pisani giunge in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da manifestazioni che hanno messo alla prova la capacità delle forze dell’ordine di bilanciare il diritto alla protesta con la necessità di mantenere l’ordine pubblico, confermando l’importanza di un approccio professionale ed equilibrato nella gestione delle tensioni sociali.

